Число выздоравливающих от коронавируса петербуржцев увеличилось на 13%

За неделю в Петербурге на 13% увеличилось число пациентов, победивших коронавирус. Неделю назад средний прирост выздоровевших был равен 2 301, на 4 марта этот показатель составляет 2 609, сообщает городской межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Также зарегистрировано увеличение ежедневного прироста заболевших - почти на 4%. 25 февраля средний показатель был равен 1 245 пациентам, а к 4 марта — 1 292 зараженных.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее специалисты отметили замедлении тренда на снижение распространения инфекции. Оно сохраняется и в конце этой недели. Власти подчеркивают, что нужно продолжать вакцинацию, а также соблюдать уже привычные для всех меры - ношение масок и социальное дистанцирование.