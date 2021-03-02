Число пациентов с коронавирусом в Петербурге уменьшилось на 46%

Сейчас в городе развернуто 6 944 койки для пациентов с COVID-19, на конец февраля было свободно 1 510 коек.

Число петербуржцев с коронавирусом снизилось за месяц на 46,5%, аналогично сократилось и число больных, наблюдаемых амбулаторно. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Доля тяжелых больных в стационарах в январе и феврале не слишком отличалась, составив 25%.

При этом во второй половине февраля тренд на снижение распространения инфекции стал замедляться. В совете считают, что важным фактором остается массовая вакцинация населения, чтобы остановить эпидемию, которая пока все еще продолжается.

Отмечается, что к настоящему моменту в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций на вакцину и каких-либо осложнений после прививки.

Как писал Санкт-Петербург.ру, привиты в городе уже 250 тыс. человек.