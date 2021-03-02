Власти посчитали, сколько беременных петербурженок заразились коронавирусом

За время пандемии в Санкт-Петербурге выявили более чем 1,2 тыс. беременных женщин, заразившихся коронавирусом. Большинство из них переносили инфекцию легко, однако в городе восемь женщин умерли, сообщил главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга Виталий Беженарь, пишет ТАСС.

По его словам, это данные за 2020 год. 11% переносили коронавирус в тяжелой и средне-тяжелой форме. Примерно 1,5% болевших женщин понадобились реанимация и ИВЛ.

Беженарь рассказал, что основная сложность была в изоляции заболевших от других рожениц, ведь даже в легкой форме коронавирус все равно заразен.

Беременных с COVID-19 лечили в инфекционной больницы им. Боткина, в родильном доме №16 и в больнице в Колпино.

Специалист уточнил, что пока вакцинация от коронавируса среди беременных не разрешена, однако планирующим беременность женщинам стоит привиться заранее.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне губернатор Александр Беглов привился от коронавируса. Поставить вакцину в нашем городе можно в 129 прививочных пунктах, пять из которых размещены в ТЦ.