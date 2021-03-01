В 14 стационарах для петербуржцев с коронавирусом обнаружили нарушения

Управление Роспотребнадзора по Петербургу проверило 14 городских ковидных стационаров и выявило санитарно-эпидемиологические нарушения во всех этих больницах. В учреждениях проводят недостаточное обследование больных и дезинфекцию, сообщили в пресс-службе ведомства.

За два первых месяца 2021 года инспекторы проверили порядок учета и регистрации инфекционных болезней - он нарушался во всех медучреждениях. Также в них не проводится учет и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Роспотребнадзор призывает привлечь ответственных лиц к административному наказанию.

Ведомство проверяло и лаборатории, где делают тестына коронавирус. Во всех 37 проверенных точказ найдены нарушения. Четыре организации временно закрыли.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе продолжают перепрофилировать больницы в связи со снижением числа заболевших COVID-19.