В Смольном раскрыли число петербуржцев, не завершивших вакцинацию

Не все горожане, кто сделал первую прививку от коронавируса, возвращаются в поликлиники, чтобы получить вторую дозу, заметили петербуржцы, о чем рассказали в соцсетях.

В Комитете по здравоохранению заявили, что количество таких случаев не превышает 1%, пишет "ПД".

Приводятся в пример два периода (в конце января и в середине февраля), когда на повторную вакцинацию не пришли около 4,5% привившихся. Однако, как отметили в Комздраве, люди могли пройти второй укол позже взятого для примера второго периода. В итоге число не привившихся повторно достигает лишь процента, отметили в комитете.

Как писал Санкт-Петербург.ру, всего в нашем городе привились более 220 тыс. человек. Первыми начали прививать медиков и педагогов, а с января прививочная кампания стала массовой. Поставить вакцину можно не только в поликлинике, но и в пунктах в пяти ТЦ Петербурга.