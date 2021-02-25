Петербургским медикам продлили единовременные выплаты за последствия работы с коронавирусом

Медицинские работники Петербурга, которые пострадали при оказании помощи пациентам с коронавирусом, продолжат получать единовременные выплаты в 2021 году, сообщили в пресс-службе городской администрации. Соответствующий проект постановления был одобрен на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Порядок предоставления и размер выплат останутся такими же, как и в 2020 году. Пострадавшим работникам положена выплата в 300 тыс. руб., при установлении инвалидности - 500 тыс. руб., членам семьи в случае смерти медработника - 1 млн руб.

За прошлый год более 11,1 тыс. медиков получили выплаты на общую сумму более 3,3 млрд руб. Выплату в 1 млн руб. получили 37 семей погибших врачей.

Единовременные выплаты также смогут получить медработники, заболевшие коронавирусом в декабре прошлого года.