Из "Ленэкспо" выписали последнего пациента с коронавирусом

Временный инфекционный госпиталь на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо" прекратил прием пациентов с коронавирусом. Стационар перешел в резерв, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Причиной такого решения стало снижение числа пациентов с COVID-19. Последний работающий павильон №5 в "Ленэкспо" на 295 коек прекратил работу, там завершается дезинфекция.

Персонал, работавший во временном госпитале, вернулся на основные площадки.

По данным на 24 февраля, в Петербурге остается 7,7 тыс. коек для больных с COVID-19 и пневмониями, из них свободны 31%.

Regnum пишет, что в Центре реабилитации Госпиталя ветеранов войн развернули 251 реабилитационную койку для перенесших коронавирус, особенно в тяжелой форме. Реабилитация проводится бесплатно в рамках ОМС.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на 25 февраля, в нашем городе от коронавируса скончалось больше людей, чем в других регионах.