Петербург опять оказался на первом месте по смертности от коронавируса, несмотря на общее снижение заболеваемости

Санкт-Петербург вновь вышел на первое место по суточной смертности от коронавируса среди регионов РФ.

По данным оперативного штаба на 25 февраля, за последние 24 часа в городе зарегистрировали 48 летальных исходов, что на один случай больше, чем в Москве. На третьей строчке антирейтинга Московская область (30 погибших от коронавируса).

Всего с момента начала пандемии в Петербурге зарегистрировано почти 11 тыс. случаев смерти от COVID-19.

Число новых заболевших на 25 февраля составило 911 человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе открылось пять прививочных пунктов в торговых центрах.