Россиянам пообещали новый всплеск заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ снова начнется в середине апреля. Об этом в эфире "Москвы-24" рассказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, скачок в амплитуде заболеваемости может быть очень сильным в случае несоблюдения гражданами санитарных требований. Тимаков отметил, что в страну может проникнуть мутировавший британский штамм вируса.

Отметим, что в России число заболевших за все время пандемии перевалило за 4,1 млн случаев. Началась массовая вакцинация.

В Северной столице, как писал Санкт-Петербург.ру, прививку можно сделать по предварительной записи в 120 различных пунктах по всему городу.