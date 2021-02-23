В Петербурге выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом

В Петербурге за неделю 7,6% возросло количество госпитализаций пациентов коронавирусом. Об этом рассказал глава Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

В целом за последние дни в стационары доставили 2545 человек, заразившихся коронавирусом, а неделей ранее - 2365.

В Комздраве такой рост на фоне общего падения заболеваемости в нашем городе связывают с изменением подхода к самой госпитализации. В настоящее время лечиться в условиях стационаров, постепенно освобождающихся, предлагают всем пациентам из групп риска. В нее входят пожилые люди и все пациенты с сахарным диабетом старше 50 лет, уточнил Лисовец.

Он напомнил, что с 22 февраля к плановой работе вернулись четыре медицинских учреждения Петербурга.

В выводу из эксплуатации готовится 5-й павильон «Ленэкспо», сообщил Лисовец, добавив, что там уже нет больных.

Как писал Санкт-Петербург.ру, около 45% коек в стационарах для больных с COVID-19 остаются свободными.