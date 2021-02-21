Беглов заглянул в прививочный пункт на Стрельбищенской улице

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел центр вакцинации на Стрельбищенской улице. Пункт появился на базе отделения врача общей практики при поликлинике № 19 Фрунзенского района, отметили в администрации города.

Точка прививки находится у станции метро «Бухарестская», в ней три прививочных кабинета. В день в этом месте могут привиться 600 человек.

В городе действует 126 пунктов вакцинации, вскоре их будет 146.

С 24 февраля сразу пять прививочных пунктов откроются в торгово-развлекательных центрах.

Власти стараются делать пункты близко от станций и остановок общественного транспорта.

С полным и актуальным списком всех медпунктов можно ознакомиться здесь.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее прививочный пункт открыли в Михайловском театре.