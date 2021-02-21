Впервые в 2021 году за сутки выявили меньше тысячи заболевших коронавирусом петербуржцев

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 996 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, впервые с начала нового года этот показатель ниже тысячи.

По данным оперативного штаба, за сутки умерли 49 пациентов, выздоровели более 2,3 тыс. петербуржцев.

Тесты на коронавирус сдали около 23 тыс. горожан.

Ранее сообщалось, что в Северной столице снижается количество госпитализаций.

Также Санкт-Петербург.ру писал о том, что в нашем городе проходит массовая прививочная кампания. Записываться на вакцинацию нужно заранее, а пройти ее можно в более чем ста поликлиниках.