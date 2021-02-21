Австрийские ученые измерили иммунитет к коронавирусу

Жители горнолыжного курорта Ишгль в Австрии, перенесшие коронавирус в 2020 году, все еще обладают иммунитетом к вирусу. Об этом свидетельствуют данные учены Медицинского университета в Инсбруке, сообщает Euronews.

Антитела сохранялись долгое время у 90% испытуемых, отмечают исследователи.

При этом у 70% переболевших COVID-19 обнаружена клеточная активность.

Таким образом, образование коллективного иммунитета будет проходить проще, считают ученые.

Как писал Санкт-Петербург.ру, специалисты отмечали, что коллективный иммунитет в популяции устанавливается тогда, когда вакцинированы или переболели более половины населения.