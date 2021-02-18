В Петербурге выросло число госпитализаций заболевших коронавирусом

В Петербурге наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, однако за неделю выросло число госпитализаций.

Как сообщили в межведомственном городском координационном совете, число госпитализаций повысилось на 7%. В совете считают эту цифру умеренной. Также специалисты отметили, что о полной стабилизации эпидемического процесса речь пока не идет.

В абсолютных цифрах это на 28 случаев больше, общий показатель составляет 404.

Как писал Санкт-Петербург.ру, снижение заболеваемости, в том числе, связывают с массовой прививочной кампанией. По последним данным, в Петербурге вакцинировано 178,2 тыс. человек, из них 42 тыс. уже получили вторую дозу прививки.