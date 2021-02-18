Петербург уменьшил планы по вакцинации почти в три раза

В Петербурге изменили план по вакцинации населения от коронавируса. Как пишет Piter.tv, поначалу власти говорили о 3,5 млн привитых жителях, теперь - примерно о 1,2 млн горожан.

Как рассказал директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов, новую цифру, которой нужно достичь через 6 месяцев, прописали в проекте "Вакцинация".

Отметим, что 17 февраля Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса - 48,4 тыс. комплектов доз.

Как писал Санкт-Петербург.ру, количество привитых горожан уже перевалило за 158 тыс. Накануне прививочный пункт открыли в Михайловском театре. В целом в городе работает 120 пунктов, где можно поставить вакцину от коронавируса.