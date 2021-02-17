Привиться от коронавируса теперь можно в театре

Центр вакцинации от коронавируса начал работу в Михайловском театре, сообщили в пресс-службе заведения.

В театре считают, что прививать петербуржцев нужно как можно скорее и сделать вакцину максимально возможному числу горожан. Театр предложил свои залы, чтобы устроить комфортный прививочный пункт.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее власти отказались от варианта пунктов у метро, так как в городе слишком морозно в феврале.

В Михайловском театре в первую очередь ждут работников сферы искусств и спортивной сферы, а после и других горожан. Целью прививочного пункта поставили прививать 500 человек в день.

Отметим, что в Петербурге сейчас можно привиться от коронавируса в 120 пунктах. Работают и три выездные бригады. На прививку нужно записываться заранее.

Планируется открыть прививочные пункты в ТЦ.