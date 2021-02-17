Петербургским медикам продлили выплаты за работу с COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дополнительных мерах соцподдержки работающим с COVID-19 медикам. Как уточнили в Смольном, выплаты будут начисльятся с 1 января по 31 июля 2021 года работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти северной столицы.

Размер выплат - от 100 до 3,4 тыс. руб. за смену, в зависимости от квалификации работника.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, накануне правительство выделило из резервного фонда более 49,1 млрд рублей на социальные выплаты медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами, и сотрудникам организаций, помогающих в лечении COVID-19.