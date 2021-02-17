В Смольном заявили о снижении заболеваемости и летальности от коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизируется. Есть устойчивый тренд на снижение заболеваемости, а летальность снизилась почти в три раза по сравнению с показателями первой волны.

При этом общая заболеваемость за неделю снизилась практически на 22%, рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Число госпитализаций уменьшилось на 14,5%. 39% коек сейчас свободны, власти продолжают перепрофилирование стационаров.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе продолжается массовая вакцинация. Она началась в конце прошлого года с групп риска: медиков из "красной зоны", преподавателей, общественных работников и др.