Доктор Мясников пообещал новую пандемию, но не коронавируса

Человечество ждет пандемия вируса гораздо опаснее, чем коронавирусная. С таким предупреждением выступил врач и телеведущий Александр Мясников, пишет URA.RU.
Он назвал коронавирус "тренировочным". Мясников считает, что грядущая пандемия наступит обязательно и будет страшнее.
Доктор упомянул птичий и свино грипп и предупредил, что они смогут переходить от животных к человеку, а потом и распространяться между людьми, благодаря мутациям.
В качестве решения Мясников предложил заняться разработкой универсальной вакцины.
При этом он не назвал сроки наступления новой пандемии. Может, через год, а может и через десять, указал теледоктор.
Отметим, что в мире выявлено уже 109 млн случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии скончались 2,4 млн больных.