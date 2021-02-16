Доктор Мясников пообещал новую пандемию, но не коронавируса

Человечество ждет пандемия вируса гораздо опаснее, чем коронавирусная. С таким предупреждением выступил врач и телеведущий Александр Мясников, пишет URA.RU.

Он назвал коронавирус "тренировочным". Мясников считает, что грядущая пандемия наступит обязательно и будет страшнее.

Доктор упомянул птичий и свино грипп и предупредил, что они смогут переходить от животных к человеку, а потом и распространяться между людьми, благодаря мутациям.

В качестве решения Мясников предложил заняться разработкой универсальной вакцины.

При этом он не назвал сроки наступления новой пандемии. Может, через год, а может и через десять, указал теледоктор.

Отметим, что в мире выявлено уже 109 млн случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии скончались 2,4 млн больных.