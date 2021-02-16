Инспекторы обнаружили в Петербурге 30 заведений, нарушивших антикоронавирусные требования

За прошедшую неделю в Санкт-Петербурге в ходе масштабных проверок соблюдения санитарных требований в период пандемии COVID-19 обнаружены десятки нарушений. Проверки проводились в разных районах города в кафе, барах и ресторанах, а также на объектах торговли и сферы услуг.

В отношении 30 заведений по факту обнаруженных нарушений были возбуждены административные дела. Чаще всего инспекторы находили работников без масок и перчаток. Также частым нарушением является отсутствие разметки на полу.

В ТРК на Приморском проспекте работал картинг, а в кафе-кальянной на Просвещения сотрудники ККИ выявили факт курения кальяна, хотя пока все это в северной столице запрещено.