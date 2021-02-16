"Ленэкспо" и пансионат "Заря" прекратили прием больных с коронавирусом

В Петербурге выведено из ковидного фонда 2,8 тысячи коек. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

Прекратили прием больных с коронавирусом более 1,7 тысячи коек во временных инфекционных госпиталях – 7-м и 8-м павильонах «Ленэкспо» и пансионате «Заря».

Мариинская больница вернулась к плановому приему пациентов, также Военно-медицинская академия имени Кирова и НМИЦ им. Алмазова. В последнем сохранили для пациентов с COVID-19 250 мест.

С 22 февраля к штатному режиму работы вернутся больницы №2 и №33, больница святителя Луки, психиатрическая больница №1 имени Кащенко.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее губернатор Александр Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в нашем городе.