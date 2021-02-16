Смертность петербуржцев выросла за год на 23%

По сравнению с 2019 годом, в 2020-м смертность в Санкт-Петербурге выросла по разным оценкам на 22,7 - 22,9%. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он подчеркнул, что рост обусловлен пандемией COVID-19.

По данным властей, коронавирус вошел в тройку основных причин смертности в регионе после сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. На его долю приходится 15,2% случаев. При этом среди пациентов старше 80 лет доля летальных случаев от нового вируса составила порядка 30-40%.

Всего с начала пандемии в северной столице зарегистрировано более 355 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 10,5 тыс. человек.

Директор Центра Алмазова, глава регионального штаба Евгений Шляхто рассказал, что у 20% петербуржцев с коронавирусом имеется затяжной период течения болезни длительностью от 4 до 12 недель, ещё у 10% пациентов после 12 недель развивается постковидный синдром.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сейчас в нашем городе полным ходом идет прививочная кампания. Из-за сильных морозов власти решили повременить с открытием пунктов вакцинации у метро. На прививку нужно записываться предварительно любым удобным способом.