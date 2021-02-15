Петербуржцев пока не будут прививать от коронавируса у метро

У станций метро пока не будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец на странице «ВКонтакте».

Он пояснил, что в морозную погоду в передвижных прививочных недостаточно комфортно. Причем нет условий ни для пациентов, ни для медперсонала.

Власти решили сделать ставку на открытие пунктов в торговых центрах, добавил Лисовец.

Также он сообщил, что в соцучреждениях Петербурга, включая психоневрологические интернаты, началась вакцинация от коронавируса.

За неделю число госпиталзаций снизилось на 20%.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе привиты уже более 158 тыс. человек.