Часть больниц Петербурга перепрофилируют из ковидных стационаров к 1 марта

Власти Петербурга подготовили график перевода "ковидных" стационаров в штатный режим работы. Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

К такому решению в Смольном пришли, учитывая стабилизацию эпидемиологической обстановки в городе.

По данным на 10 февраля, в Петербурге свободны 43% коек для пациентов с коронавирусом.

С 15 февраля Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, детская больница им. Филатова, 7 павильон Ленэкспо и НМИЦ им. В.А. Алмазова возвращаются к обычному режиму работы.

22 февраля перепрофилируют НИИ фтизиопульмонологии, горбольницу №2 и №33, больницу Святителя Луки, психиатрическую больницу №1 им. П.П. Кащенко.

Центр им. Соколова, больницу им. Мечникова и Александровскую больницу переведут в штатный режим работы 1 марта.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Мариинская больница вернулась в обычный режим работы. Также уже сокращен коечный фонд в "Заре".