Роспотребнадзор назвал условия открытия фудкортов в Петербурге

Представители Роспотребнадзора обсудили с чиновниками Спольного текущую эпидемиологическую ситуацию в северной столице и новые ограничительные меры.

Как сообщили «Петербургскому дневнику» несколько участников совещания, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не возражает разрешить работу фудкортам при услови, что загрузка не превысит 50% зала.

Также сотрудники обязаны следовать всем предписанным санитарно-эпидемиологическим нормам.

По данным издания, заработать в новом формате петербургские фудкорты могут уже в пятницу.

Как писал Санкт-Петербург.ру, фудкорты закрыты с 9 ноября 2020 года. Они не получили разрешения на работу вместе с ресторанами 30 января, хотя всему общепиту разрешили снова работать по ночам.