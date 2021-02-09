На КТ петербуржцев будут возить 45 машин

В Петербурге прекращает свою работу такси, которое перевозило амбулаторных пациентов с коронавирусом на компьютерную томографию. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

С настоящего момента перевозить петербуржцев с подозрением на COVID-19 будут закупленные специально для этих целей санитарные машины - марки LADA Largus, всего 45 штук. Их распределили по районам.

Кабина автомобиля устроена таким образом, что водитель отделен от пациента перегородкой.

Назначить пребытие спецавто к пациенту может лечащий врач.

Как писал Санкт-Петербург.ру, "ковидное" такси появилось в нашем городе во время пика второй волны пандемии в конце 2020 года. Сейчас, по данным межведомственного комитета Санкт-Петербурга по борьбе с коронавирусом, эпидемия имеет тенденцию к стиханию.