Издание Bloomberg сочло "Спутник V" крупнейшим научным прорывом со времен СССР

Вакцина от коронавируса «Спутник V» отечественного производства является одним из крупнейших научных прорывов страны со времен СССР. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, на мнение мировых ученых повлияла публикация в журнале The Lancet. Там разместили результаты третьей фазы клинического исследования препарата, которые показали, что «Спутник V» эффективнее китайских вакцин и не уступает тем, что разработали в Европе и США.

Публикация внушила доверие к "Спутнику", в результате более 19 государств одобрили препарат для использования.

Главный редактор издания отметил, что постепенно российская вакцина может распространиться по различным странам мира.

Публикация вышла 2 февраля. Уже через два дня европейские лидеры сообщили, что рассматривают возможность применения вакцины на территории своих государств.

Как писал Санкт-Петербург.ру, вакцину ставят в нашем городе в два этапа: первый укол может вызывать небольшие гриппоподобные симптомы, а второй делается через 21 день и, как правило, никак не влияет на состояние привитого человека.