Число госпитализаций петербуржцев с COVID-19 снизилось почти на треть

В Петербурге снижается как число заболевших коронавирусом, так и количество госпитализаций. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом.

За неделю (данные на 5 февраля - прим.) число больных, которых направили на лечение в больницы, уменьшилось почти на 30%. Новых случаев стало меньше на 12%.

При этом число выздоровевших пациентов за неделю сократилось - на 17%.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на нее можно любым удобным способом. Пока в городе работает 108 прививочных пунктов, однако их количество планируется нарастить. Привиты уже более 86 тыс. горожан.