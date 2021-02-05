  • 5 Февраль 2021
USD 06.02.2021 75.1107 -0.6186
USD ММВБ 20:17 74.6632  
EUR 06.02.2021 89.8850 -1.0356
EUR ММВБ 20:17 89.8565  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербург привезли очередную партию вакцины от коронавируса - самую крупную

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

На этот раз в город доставили более 75 тыс. доз препарата.

В Петербург поступила самая крупная партия вакцины от COVID-19. Она насчитывает 75,6 тыс. комплектов доз, сообщили в Смольном.

Вскоре препарат начнут распределять по прививочным пунктам - их сейчас в нашем городе 108.

По последним данным, число привитых петербуржцев почти достигло 94,5 тыс. человек. Более 19,6 тыс. прошли два этапа.

Кроме того, стало известно, что петербуржцев, которые перенесли пневмонию, отправят долечиваться в санатории. В первом полугодии 2021 года пройти курс лечения можно в пансионате «Восток-6». Всего было закуплено 300 путевок для работающих граждан.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Центральном районе нашего города задумались об открытии мобильных пунктов прививок - у станций метро и в ТЦ, чтобы вакцинация шла еще более быстрыми темпами.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России
    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram