В Петербург привезли очередную партию вакцины от коронавируса - самую крупную

В Петербург поступила самая крупная партия вакцины от COVID-19. Она насчитывает 75,6 тыс. комплектов доз, сообщили в Смольном.

Вскоре препарат начнут распределять по прививочным пунктам - их сейчас в нашем городе 108.

По последним данным, число привитых петербуржцев почти достигло 94,5 тыс. человек. Более 19,6 тыс. прошли два этапа.

Кроме того, стало известно, что петербуржцев, которые перенесли пневмонию, отправят долечиваться в санатории. В первом полугодии 2021 года пройти курс лечения можно в пансионате «Восток-6». Всего было закуплено 300 путевок для работающих граждан.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Центральном районе нашего города задумались об открытии мобильных пунктов прививок - у станций метро и в ТЦ, чтобы вакцинация шла еще более быстрыми темпами.