Власти разместят мобильные прививочные пункты у метро

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 могут появиться в местах с высокой проходимостью — в торговых центрах и у станций метро в Центральном районе. Об этом в интервью "ПД" рассказал глава района Максим Мейксин.

По его словам, пункты откроют после получения разрешения от Роспотребнадзора, а также переоборудования техники. Пока в Смольном ждут необходимые подтверждения.

Мейксин напомнил, что хранить вакцину нужно при определенной температуре в холодильнике.

В настоящее время в Центральном районе пять пунктов, они принимают по две сотни человек в день. К концу весны глава района планирует привить все его население.

Как писал Санкт-Петербург.ру, всегов нашем городе более ста прививочных пунктов. Вакцину получили уже более 85 тыс. петербуржцев.