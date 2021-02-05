Военных вакцинируют от коронавируса перед участием в Параде Победы

Участники парада Победы в Петербурге пройдут вакцинацию от коронавируса до весны. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В части доставили более 5 тыс. доз препарата от COVID-19. Прививать солдат уже начали.

Вакцинировать будут военных, входящих в пешие и механизированные колонны Парада.

Всего в параде будут участвовать более 500 человек и около полусотни единиц военной техники. Репетиции на плацу уже начались.

Как писал Санкт-Петербург.ру, по последним данным, в нашем городе привиты уже 85 тыс. человек.