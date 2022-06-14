Петербуржец отсудил деньги за биткоины

В особенностях сделки с покупкой криптовалюты пришлось разбираться петербургскому суду. Истец потребовал от ответчика возвращения переведенных тому 80 тысяч рублей.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, истец перевел средства на счет ответчика в июле прошлого года. Каких-либо документированных договоренностей по их использованию достигнуто не было.

В ноябре истец запросил у ответчика возврат денег. Однако тот проигнорировал запрос. Ответчик отметил, что на данные средства приобрел цифровую валюту биткоины. Свою позицию он пытался подтвердить скриншотом переписки с интернет-биржей. Однако сайт не предоставил суду подтверждения подлинности переписки.

В итоге суд постановил вернут средства истцу. Однако ответчик подал апелляцию на данное решение.

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