Песков рассказал, что в Кремле по-прежнему действуют особые антиковидные меры

В администрации президента, которая работает в Кремле и на Старой площади, по-прежнему продолжает действовать масочный режим. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В отношении главы государства, по заявлению Дмитрия Пескова, по-прежнему действуют антиковидные меры безопасности.

Как сообщает ТАСС, в мае Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с коронавирусом не такая горячая, что позволяет медикам постоянно не отслеживать уровень иммунитета Владимира Путина к коронавирусу. Однако всё необходимое для защиты главы государства по-прежнему выполняется.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Дмитрий Песков назвал тему выступления Владимира Путина на Международном экономическом форуме.