Петербуржцам рассказали, какие обновленные McDonald’s можно посетить 13 июня

В понедельник, 13 июня, в Петербурге возобновляют свою работу пять заведений общественного питания, которые ранее работали под брендом McDonald’s. По информации в сообществе обновленных ресторанов в социальной сети «ВКонтакте», теперь они будут называться «Вкусно и точка».

Принимать посетителей 13 июня готовы пять ресторанов новой сети. Они располагаются по адресам: Каменноостровский проспект, д. 39, лит. А, Средний проспект В.О., д. 29/а, Московский проспекте, д. 195а, лит. А, Большая Морская улица, д. 11, лит.А и улица Рубинштейна, д. 2/45, лит. А.

45 других ресторанов сети, которые также начнут работу 13 июня, находятся в Москве и Московской области.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что приложение McDonald’s сменило название.