За сутки в Петербурге диагностировали 294 случая коронавируса

В Петербурге за прошедшие сутки, 31 мая, в официальную статистику вошли 294 новых случая коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемости демонстрирует рост — днем ранее сообщалось о 248 заболевших. Всего с начала пандемии в Петербурге было зарегистрировано 1 529 794 новых случая коронавируса.

За сутки с подтвержденным диагнозом коронавирус в петербургские стационары поступили 99 человек. Это существенно меньше, чем накануне, когда госпитализировали 156 человек. Выписаны по выздоровлению 426 петербуржцев.

В Петербурге за сутки умерли от коронавируса и его последствий 10 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 33 846 горожан.

Ранее «Санкт-Петрбург.ру» сообщал, что на 29 мая лечение от коронавируса в больницах проходили свыше тысяч петербуржцев.