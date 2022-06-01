Петербургские преподаватели рассказали, чем полезны шпаргалки

Школьники и студенты приступили к сдаче экзаменов. Кто-то по-прежнему обращается к традиционным шпаргалкам и современным техникам списывания. Как пишет Neva.Today, о пользе шпаргалок говорят и многие учителя. Они поделились с изданием самыми необычными способами, к которым прибегали их ученики при сдаче экзаменов.

Учитель Второй Санкт-Петербургской гимназии Лариса Листова вспомнила, что в её детстве шпаргалки имели вид классических бумажных лент. Кто-то нашивал карманы на пиджаки или писал на коленках.

Сейчас, как уточняет педагог, шпаргалки на экзамен пронести сложнее, но некоторые все равно ухитряются это сделать. Некоторые экзаменуемые сдают на входе в аудиторию один телефон, а другой проносят с собой. Также популярны компактные беспроводные наушники.

Профессор СПбГУ Дмитрий Гавра уточнил, что над написанной от руки шпаргалкой человек работал и у него осталось механическое воспоминание. Если подсказка напечатана микроскопическими шрифтом, этого не происходит.

Преподаватель использует на экзаменах специальную глушилку для мобильных телефонов, которую ему подарили друзья из спецслужб. По его словам, этот вариант эффективен против цифровых шпаргалок, которые сейчас все чаще используют студенты.

Самой необычной шпаргалкой в практике Дмитрия Гавры стал кулон. В нем на шее у девушки находились скрученные в трубочку микрокопии ответов.

Доцент кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ Александр Крамер считает шпаргалки крайне полезной вещью для подготовки к экзаменам. Составить её можно только в том случае, если студент хорошо знает курс, который предстоит сдавать.

Преподаватель отметил, что сам использует шпаргалки как часть курса. Поэтому у студентов нет необходимости составлять их самостоятельно.