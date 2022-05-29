Более тысячи петербуржцев проходят лечение от коронавируса в больницах

В петербургских стационарах с диагнозом коронавирус находится 1141 пациент. Согласно эпидемиологической справке Смольного, за прошедшие сутки госпитализация потребовалась 66 горожанам.

Состояние 174 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимациях. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 человека. 1808 пациентов лечатся от коронавируса амбулаторно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за прошедшие сутки выявлено 257 случаев коронавируса. 12 петербуржцев скончались от коронавируса и его последствий. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 1 528 999 новых случаев коронавируса.