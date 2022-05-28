273 петербуржца заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге, за прошедшие сутки, в официальную статистику вошли 273 случая коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость коронавирусом немного снизилась. Днем ранее сообщалось о 317 заболевших. Всего за время пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 1 528 742 петербуржцев.

За сутки госпитализировали с подтвержденным диагнозом коронавирус 100 человек. Выписаны по выздоровлению 352 петербуржца.

От болезни и её последствий скончались 9 человек за сутки. В общей сложности пандемия унесла жизни 33 803 петербуржцев.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россиян призвали готовиться к новой волне коронавируса.