304 петербуржца заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 23 мая, в официальную статистику вошли 304 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость практически не изменилось. Днем ранее сообщалось о 307 новых случаев. Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 1 527 533 случая заболевания.

Госпитализация за сутки потребовалась 128 пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирус. Выписали по выздоровлению 224 человека.

За сутки от коронавируса и его последствий скончались 7 петербуржцев. Всего за время пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 33 763 горожан.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе сократили коечный фонд для пациентов с коронавирусом.