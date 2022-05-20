Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать масочный режим

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему действует масочный режим. По его словам, данная мера для посетителей зданий связана с особым статусом резиденции президента Российской Федерации. Из-за этого в Кремле действуют усиленные меры предосторожности, в том числе и противоэпидемического характера.

Дмитрий Песков отметил, что заболеваемость коронавирусом среди сотрудников Кремля существенно снизилась. Как пояснил пресс-секретарь президента, это отражает общую тенденцию по стране.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице выявили 357 случаев заболевания коронавирусом. С предыдущих суток эта цифра практически не изменилась.