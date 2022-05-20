За сутки коронавирус выявили у 357 петербуржцев

В Петербурге за прошедшие сутки, 19 мая, в официальную статистику вошли 357 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.
Суточная заболеваемость практически не изменилась. Днем ранее сообщалось о 352 заболевших. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 526 265 случаев.
За сутки госпитализация потребовалась 89 петербуржцам. Днем ранее в больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус попали 100 человек. Выписаны по выздоровлению 473 человека.
От коронавируса и его последствий скончались 11 петербуржцев. С начала пандемии болезнь уже унесла жизни 33 726 горожан.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, коронавирус не сможет стать сезонным заболеванием.