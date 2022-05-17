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326 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге за прошедшие сутки, 16 мая, в официальную статистику вошли 326 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость практически не изменилась. Днем ранее сообщалось о 334 заболевших коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 1 525 195 случаев.

За сутки госпитализировали 127 петербуржцев с подтвержденным диагнозом коронавирус. Это больше, чем накануне, когда в больницы увезли 96 человек. Выписались по выздоровлению 730 горожан.

За сутки от коронавируса умерли 11 петербуржцев. Всего с начала пандемии количество летальных исходов в городе достигло 33 698.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что детские лагеря в России будут работать летом без ограничений по коронавирусу.

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