Детские летние лагеря будут работать без ограничений по коронавирусу

Роспотребнадзор снял все ранее введенные связанные с коронавирусом ограничения на работу детских летних лагерей. Как сообщает ТАСС, об этом заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на третьем заседании комиссии генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Отменяют коронавирусные ограничения и в других странах. Как пишет АБН, в этом сезоне туристов готовы принимать Австрия, Франция, Вьетнам, Мьянма, Лаос и многие другие страны.

В детских лагерях сняты все ограничения, которые действовали в прошлом и позапрошлом годах. Учреждения будут заполняться на 100%. Детей можно выводить и вывозить за пределы лагеря. Мероприятия будут проводитсья на открытом воздухе.