Коллективный иммунитет к коронавирусу в России упал до 39,2%

В России продолжает снижаться коллективный иммунитет к коронавирусу. По данным портала стопкоронавирус.рф, за неделю он опустился с 41,2% до 39,2%.

Всего в России выполнено 87 миллионов полных циклов вакцинации от коронавируса. Первым компонентом вакцины россияне привиты 90 992 878 раз.

В России за прошедшие сутки выявлено 4 896 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 4065 случаях. Госпитализация потребовалась 2506 пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице суточная заболеваемость коронавирусом соствила 337 случаев. 12 челвоек скончались от болезни и её последствий.