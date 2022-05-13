337 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 12 мая, в официальную статистику вошли 337 новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость незначительно выросла. Днем ранее сообщалось о 321 заболевшем. Всего за время пандемии в Петербурге было зарегистрировано 1 523 862 случая.

Госпитализация за прошедшие сутки потребовалась 174 петербуржцам с подтвержденным диагнозом коронавирус. Выписались по выздоровлению 549 горожан. Сучтоаня смертность в Петербурге составила 12 случаев. Всего за время пандемии от болезни и её последствий умер 33 651 петербуржец.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что режиссер и сценарист Андрей Звягинцев после перенесенного коронавируса передвигается в инвалидной коляске.