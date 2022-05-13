В России исследуют новую вакцину от коронавируса

Исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции на основе выирусоподобных частиц начались в России. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт уточнил, что уже привиты несколько человек и негативных реакций на вакцину у них не наблюдается. Для исследования препаарта специалистам сложно найти добровольццев, у которых отсутствуют антитела к Covid-19.

Как и «Спутником V» новой вакциной будут прививать дважды с промежутком между инъекциями в три недели. При этом оба раза будут вводится одни и те же компоненты. Сейчас клинические исследования новой вакцины проводятся на добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что вакцину «Ковасэл» планируется испытать на пациентах старше 60 лет.