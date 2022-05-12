321 случай коронавируса выявили в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 11 мая, в официальную статистику вошел 321 новый случай коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб. По сравнению с предыдущими сутками заболеваемость незначительно увеличилась — ранее сообщалось о 304 случаях. Всего за время пандемии в Петербурге диагностировали 1 523 525 случаев коронавируса.

В больницы за сутки увезли 187 пациентов с коронавирусом. Это вдвое больше, чем накануне, когда госпитализация понадобилась только 90 больным. Выздровлеи после перенесенного коронавируса 660 человек.

От болезни и её последствий за сутки скончались 11 петербуржцев. С начала пандемии число летальных исходов от коронавируса в Петербурге достигло 33 639.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу.