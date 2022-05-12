На призы привитым от коронавируса выделили 100 млн рублей

Правительство России распорядилось выделить 10 миллионов рублей на выплату победителям розыгрыша среди привитых от коронавирусной инфекции. Данное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Решение о розыгрыше среди вакцинированных от коронавируса было принято в августе 2021 года. Розыгрыш проходил до 1 декабря 2021 года и в нем могли принять участие все желающие вакцинированные граждане, зарегистрировавшись на сайте бонусзаздоровье.рф.

Каждому победителю данного розыгрыша, в соответствии с распоряжением, будет выплачено по 100 тысяч рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что коллективный иммунитет в городе снизился до 60%. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец призвал горожан ревакцинироваться.