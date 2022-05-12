В Петербурге снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

В Петербурге снижается уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Как сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, город-по-прежнему остается в лидерах среди других регионов Российской Федерации, однако доля горожан с эффективным иммунитетом к коронавирусу снизилась до 60%.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Дмитрий Лисовец напомнил горожанам, что ревакцинацию против коронавируса стоит пройти через полгода после перенесенной болезни или первичиной вакцинации. Как пояснил эксперт, это предельный срок, в течение которого сохраняется иммунитет.

Ранее «Санкт-Петербург.р» сообщал, что глава городского Роспотребнадзора рассказала, кто может отменить масочный режим в городе.