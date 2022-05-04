За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 328 человек

В Петербурге за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 328 горожан. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

По сравнению с предыдущими сутками заболеваемость немного снизилась. Ранее сообщалось о 356 заболевших. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 1 520 836 петербуржцев.

За сутки с подтвержденным диагнозом коронавирус в Петербурге в больницы увезли 96 человек. Это почти вдвое выше, чем днем ранее, когда госпитализированы были только 55 пациентов. Выписали по выздоровлению за сутки 329 горожан.

12 петербуржцев умерли от коронавируса и его последствий за сутки. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 33 537 горожан.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что эксперт усмотрел в России скрытую волну коронавируса.